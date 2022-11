Accord sur la poursuite du développement du futur avion de combat SCAF

BERLIN/PARIS (Reuters) - La France, l'Allemagne et l'Espagne sont parvenues à un accord pour le lancement de la prochaine phase de développement du futur avion de combat SCAF (système de combat aérien du futur), le plus grand projet européen de défense au coût estimé à plus de 100 milliards d'euros, a fait savoir Berlin vendredi.

Le ministère allemand de la Défense a indiqué dans un communiqué qu'un accord industriel a été conclu après d'intenses négociations, confirmant des informations de Reuters.

"L'accord politique sur le SCAF est un grand pas et - surtout dans le contexte - un signe important de l'excellente coopération franco-germano-espagnole", a déclaré la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht.

"Il renforce les capacités militaires de l'Europe et garantit un savoir-faire important non seulement pour notre (industrie, ndlr), mais aussi pour l'industrie européenne."

Des sources avaient précédemment indiqué à Reuters que la prochaine phase de développement du SCAF devrait coûter quelque 3,5 milliards d'euros, que les trois pays engagés se partageront à parts égales.

Les groupes Dassault, Airbus et Indra sont engagés dans le projet qui vise à remplacer les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols à partir de 2040.

Lancé en 2017 par le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel à un moment où l'Union européenne était fragilisée par la décision des Britanniques de quitter le bloc communautaire et par la crise des migrants, le projet SCAF a depuis été la source de tensions récurrentes entre la France et l'Allemagne.

Le mois dernier, Emmanuel Macron a annulé un conseil des ministres franco-allemand en raison de désaccords avec Berlin sur un certain nombre de sujets, notamment dans la défense et les projets énergétiques.

(Reportage Sabine Siebold à Berlin et Michel Rose à Paris, version française Myriam Rivet et Matthieu Protard, édité par Bertrand Boucey)