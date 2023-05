Accord provisoire sur le plafond de la dette américaine

par Katharine Jackson, Steve Holland et Moira Warburton WASHINGTON, 28 mai (Reuters) - Le président américain Joe Biden et le "speaker" républicain de la Chambre américaine des représentants Kevin McCarthy ont trouvé un accord provisoire sur le relèvement du plafond de la dette fédérale, a déclaré une source au fait des négociations. La Maison blanche et les négociateurs républicains ont trouvé un accord de principe pour éviter un défaut de paiement, ont déclaré deux sources au fait de la question. "Je ne suis pas sûr que ce soit complètement réglé. Il y a peut-être des détails à finaliser. Mais (un accord) est suffisamment proche pour pouvoir avancer", a indiqué la deuxième source. Joe Biden et Kevin McCarthy se sont entretenus samedi soir par téléphone pendant une heure et demie pour discuter de l'accord. Tout accord politique entre la Maison blanche et l'opposition républicaine marquerait le début d'un marathon parlementaire, qui pourrait s'étaler sur une semaine, en vue de l'adoption d'une loi par un Congrès divisé. Le département du Trésor a fait savoir vendredi que le gouvernement n'aurait plus, à la date du 5 juin et sans action du Congrès, les moyens d'honorer ses échéances. Les détails précis de l'accord n'ont pas été immédiatement dévoilés, mais les négociateurs ont accepté de plafonner les dépenses discrétionnaires non militaires aux niveaux de 2023 pendant deux ans en échange d'un relèvement du plafond de la dette sur une période similaire, ont déclaré plus tôt des sources à Reuters. (Rédigé par Andy Sullivan; version française Camille Raynaud)