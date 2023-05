Accord israélo-palestinien sur une trêve dans la bande de Gaza

Accord israélo-palestinien sur une trêve dans la bande de Gaza













Crédit photo © Reuters

GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Israël et les groupes armés palestiniens ont accepté un accord de cessez-le-feu négocié par l'Egypte, ont annoncé samedi les deux camps après cinq jours de bombardements dans la bande de Gaza et de tirs de roquettes en direction d'Israël. L'accord a été confirmé par un porte-parole du Jihad islamique, mouvement ciblé depuis cinq jours par l'armée israélienne, ainsi qu'un peu plus tard par Israël qui a remercié l'Egypte pour sa médiation et a promis que "le calme répondra au calme". La trêve est officiellement entrée en vigueur à 22h00 locales ce samedi (19h00 GMT). Le texte de l'accord, que Reuters a pu consulter, prévoit notamment l'arrêt des destructions de maisons, des éliminations ciblées et des bombardements visant les civils, ce qui inclut les tirs de roquettes en direction d'Israël par les groupes palestiniens. Plus tôt dans la journée, des combattants palestiniens avaient tiré de nouvelles roquettes après des bombardements aériens israéliens contre des cibles liées au Jihad islamique au cours de la nuit. Des affrontements ont aussi éclaté en Cisjordanie, où deux Palestiniens ont été tués lors d'une opération israélienne près de Naplouse, a dit le ministère palestinien de la Santé. Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré qu'un échange de tirs avait eu lieu. Un Palestinien a également abattu dans la journée après avoir, selon la police israélienne, couru en direction d'agents de police en brandissant un couteau. Le Premier ministre palestinien Mohamed Chtaïeh a appelé les Nations unies à intervenir pour mettre fin aux violences, qui ont fait au moins 33 morts côté palestinien, dont des femmes et des enfants, et un côté israélien. Six commandants du Jihad islamique ont été tués depuis mardi, lorsque l'armée israélienne a lancé une campagne de bombardements contre le groupe armé, l'accusant de préparer des attaques. Le Jihad islamique a depuis tiré près d'un millier de roquettes en direction d'Israël. (Reportage Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi et Maayan Lubell, version française Bertrand Boucey et Tangi Salaün)