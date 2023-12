Accord "imminent" entre Paris et Berlin sur les règles budgétaires de l'UE (Le Maire)

PARIS, 19 décembre (Reuters) - Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré mardi après un entretien avec son homologue allemand, Christian Lindner, qu'un accord était proche entre Paris et Berlin sur les nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne (UE). Un accord devrait intervenir dans la nuit de mardi à mercredi, a-t-il précisé. Les divergences entre la France et l'Allemagne sur la manière de soutenir l'investissement lorsque le déficit budgétaire dépasse les limites fixées par l'UE est un des points de blocage de la révision du Pacte de stabilité et de croissance, qui limite actuellement les déficits budgétaires à 3% du produit intérieur brut (PIB) et la dette publique à 60%. (Rédigé par Tangi Salaün, édité par Kate Entringer et Jean Terzian)