Accord historique de l'UE sur un plan de relance après un sommet marathon

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne ont conclu un accord sur un plan de relance massif de l'économie du bloc, affectée par la pandémie liée au coronavirus, à l'issue d'un sommet marathon de plus de quatre jours à Bruxelles qui s'est conclu mardi à l'aube.

Cet accord ouvre la voie à l'émission, par la Commission européenne, de plusieurs milliards d'euros de dette commune au nom des 27 Etats de l'UE, une première dans l'histoire de la construction européenne.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a annoncé l'accord tôt ce mardi sur Twitter, a estimé qu'il s'agissait d'un "moment charnière" pour l'Europe.

"Cet accord envoie un signal concret que l'Europe est une force d'action", s'est-il félicité.

De son côté, le président français Emmanuel Macron a décrit ce plan comme véritablement historique et "de nature à répondre aux défis sanitaires, économiques et sociaux qui sont aujourd'hui devant nous dans chacun de nos pays".

L'accord prévoit que le fonds de relance soit réparti en 390 milliards d'euros de subventions, contre 500 milliards d'euros proposés initialement, et 360 milliards d'euros de prêts.

Le plan de relance doit à présent être voté au Parlement européen et ratifié par tous les Etats membres.

UN ACCORD SALUÉ SUR LES MARCHÉS

Bruno Le Maire, le ministre français de l'Economie, des Finances et de la Relance, a indiqué que la France obtiendrait 40 milliards d'euros de subventions issus du plan de relance européen, qui contribueront au financement du plan de relance national.

L'Espagne et l'Italie, les deux pays les plus touchés par la crise sanitaire, vont obtenir respectivement 140 milliards et 208 milliards d'euros du fonds de relance européen. La part des subventions dans ce financement atteint 72,7 milliards pour l'Espagne et 81 milliards pour l'Italie.

Pour le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, l'accord donne à l'Italie "la possibilité de redémarrer en force". "Maintenant, nous devons gérer et utiliser ces fonds pour des investissements et des réformes structurelles", a-t-il déclaré.

Sur les marchés financiers, le rendement du BTP italien à dix ans est revenu à son niveau d'avant la crise sanitaire et l'écart de rendement avec le Bund allemand de même échéance, indicateur privilégié du risque souverain en Europe, s'est réduit à son plus bas niveau depuis la fin mars.

A l'annonce de l'accord, l'euro a par ailleurs touché un plus haut de plus de quatre mois, à 1,1470 dollar, avant d'effacer ses gains et sur les marchés actions, les indices Stoxx 600, Dax 30 et CAC 40 étaient également en hausse dans la matinée.

"ENCAISSER QUELQUES COUPS"

L'UE a tardé à coordonner sa réponse initiale à la crise sanitaire. Déjà affaiblie par la sortie de la Grande-Bretagne, elle devait présenter un front uni sur l'aide économique pour démontrer sa faculté à surmonter une crise et ne pas s'exposer davantage aux critiques des courants eurosceptique, nationaliste et protectionniste.

Mais le tortueux sommet a parfois semblé sur la voie de l'échec, l'Europe étant divisée en deux - entre les pays du Nord, réticents à l'idée d'une dette commune et poussant pour l'option de prêts remboursables, et du Sud.

"C'est un signal important, au-delà des frontières de l'Europe, que l'Union européenne, même avec des contextes différents (chez ses Etats membres), est capable d'agir", a déclaré la chancelière allemande, Angela Merkel.

Avec près de 100 heures de négociations, le sommet, qui marquait les retrouvailles physiques des dirigeants des Vingt-Sept depuis le début de la pandémie de coronavirus, s'est approché du record de durée de la réunion organisée à Nice en 2000 qui s'était étalée sur près de cinq jours entiers.

"Il faut que l'Europe puisse décider aussi fort que ce matin mais plus rapidement", a souligné Bruno Le Maire, réitérant son appel à abandonner la règle de l'unanimité au profit de la majorité qualifiée pour les décisions sur la fiscalité.

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, s'est dit "heureux" de cet accord, n'y voyant "aucune déception". "Nous sommes tous des professionnels, nous pouvons encaisser quelques coups", a-t-il ajouté en référence aux âpres négociations.

De son côté, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a estimé que les pays dits frugaux allaient continuer à peser dans les négociations à l'avenir, donnant à penser que le couple franco-allemand, moteur traditionnel de l'Europe, sera confronté à de nouveaux défis.

"Il s'agit d'une étape importante de solidarité et d'intégration, mais les négociations âprement menées montrent que cela n'offre aucune garantie d'unité à l'avenir et on ne sait pas exactement combien de 'porcelaine politique' a été brisée pour de bon", ont commenté les économistes d'ING.

