Accord gouvernemental et industriel sur la poursuite du développement du futur avion de combat SCAF, selon sources

BERLIN/PARIS (Reuters) - La France, l'Allemagne et l'Espagne sont parvenues à un accord pour le lancement de la prochaine phase de développement du futur avion de combat SCAF (système de combat aérien du futur), a-t-on appris vendredi d'une source au fait du dossier ayant requis l'anonymat.

Les groupes Dassault et Airbus sont également parvenus à un accord sur ce point, a-t-on appris par ailleurs d'une source gouvernementale française.

Lancé en 2017 par le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel à un moment où l'Union européenne était fragilisée par la décision des Britanniques de quitter le bloc communautaire et par la crise des migrants, le projet SCAF a depuis été la source de tensions récurrentes entre la France et l'Allemagne.

(Reportage Sabine Siebold à Berlin et Michel Rose à Paris, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)