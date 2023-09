Accord États-Unis-Vietnam sur les semi-conducteurs lors d'une visite de Biden

par Nandita Bose, Francesco Guarascio et Trevor Hunnicutt HANOI/WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a bouclé dimanche un accord avec le Vietnam sur les semi-conducteurs et les minéraux rares, une démarche s'inscrivant dans la volonté des Etats-Unis d'avoir des chaînes d'approvisionnement indépendantes de la Chine et dans un nouveau statut pour les liens diplomatiques entre Hanoi et Washington. Depuis des mois, les Etats-Unis cherchaient à obtenir auprès du pays d'Asie du Sud-Est un statut diplomatique aussi important que la Chine et la Russie, pour pouvoir bénéficier au mieux des capacités de production vietnamiennes et avancer dans leur stratégie de disposer de chaînes d'approvisionnement mondiales affranchies de tout risque lié à la Chine. Un demi-siècle après une longue et brutale Guerre froide, le président américain est arrivé dans la capitale vietnamienne Hanoi pour une cérémonie organisée par le Parti communiste au pouvoir lors de laquelle des écoliers ont brandi des drapeaux américains. Joe Biden a noté les avancées pour améliorer les liens entre les deux pays, déclarant pouvoir tracer "un arc de progrès, de conflit à normalisation, jusqu'à ce nouveau statut élevé". Ce partenariat avec le Vietnam s'inscrit dans la volonté de Washington de "démontrer à nos partenaires de l'Indo-Pacifique et au monde que les Etats-Unis sont une nation du Pacifique", et que cela ne changera pas, a déclaré à des journalistes le chef de la Maison blanche après une réunion organisée à Hanoi. Le Vietnam, exportateur de produits technologiques et textiles, tente de naviguer au mieux un contexte de relations tendues entre les Etats-Unis et la Chine pour renforcer son poids dans la concurrence internationale, en s'érigeant comme carrefour manufacturier à bas-coût. Selon des représentants et des diplomates, de hauts responsables chinois, dont peut-être le président Xi Jinping, devraient être accueillis au Vietnam dans les prochains jours ou prochaines semaines, illustrant la volonté de Hanoi de préserver ses relations avec toutes les superpuissances. Joe Biden a indiqué par ailleurs lors de sa visite à Hanoi qu'il s'était entretenu avec l'adjoint de Xi Jinping en marge du G20, notamment à propos de stabilité. LIVRAISONS D'ARMES En marge de l'accord sur le semi-conducteurs et les minéraux rares, à propos duquel peu de détails ont filtré, la coopération entre le Vietnam et les Etats-Unis pourrait aussi concerner la livraison d'armes. La relation de longue date entre Hanoi et Moscou souffre de la guerre en Ukraine, alors que la Russie discute pour sceller un nouvel accord de livraisons d'armes qui pourrait déclencher des sanctions des Etats-Unis. Reuters a pu consulter des documents évoquant des négociations pour une ligne de crédit de la Russie au Vietnam via laquelle Moscou se procurerait des armes lourdes et appareils militaires. Un officier militaire vietnamien a confirmé l'authenticité d'une lettre envoyée en mai dernier par le Premier ministre vietnamien au gouvernement russe dans laquelle Pham Minh Chinh exprime son intérêt pour un nouvel accord éventuel. Hanoi est engagé aussi dans des discussions similaires avec de multiples fournisseurs d'armes, dont les Etats-Unis. Un conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche a déclaré que le nouveau statut des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et le Vietnam comprendrait une dimension sécuritaire. S'exprimant auprès de journalistes à bord de l'avion qui transportait Joe Biden au Vietnam, Jon Finer a précisé qu'aucun accord sur des livraisons d'armes n'était à annoncer pour l'heure. Il a toutefois souligné que Washington et ses alliés pourraient permettre au Vietnam de diversifier des sources d'approvisionnement militaire, une proposition à laquelle, a-t-il dit, Hanoi s'est montré réceptif. (Reportage Nandita Bose, Francesco Guarascio, Trevor Hunnicutt, Khanh Vu; version française Jean Terzian)