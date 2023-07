Accord entre le FMI et l'Argentine sur la dette dans les prochains jours

BUENOS AIRES (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) devrait finaliser dans les prochains jours les bases d'un accord avec l'Argentine sur le remboursement des 44 milliards de dollars de prêts que le pays a contracté auprès du FMI, a déclaré dimanche le Fonds basé à Washington. Le pays devrait dévoiler des mesures budgétaires et monétaires, dont une dévaluation du peso, dans le cadre de l'accord, a rapporté le Financial Times, ajoutant que Buenos Aires introduira un nouveau taux de change préférentiel pour les exportations agricoles et des taxes sur les importations lundi. L'Argentine doit faire face à des échéances auprès du FMI d'une valeur de 3,4 milliards de dollars entre le 31 juillet et le 1er août, alors que les réserves nettes de la banque centrale sont déficitaires d'environ 6,5 milliards de dollars. Une source du ministère de l'Économie a déclaré à Reuters que le programme de décaissement pour le second semestre de 2023 était déjà clos et que l'accord au niveau des services pourrait être signé. (Reportage Hernan Nessi, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)