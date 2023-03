Accord entre la Serbie et le Kosovo sur la normalisation des relations

par Fatos Bytyci OHRID, Macédoine du Nord (Reuters) - La Serbie et le Kosovo sont parvenus à un accord en vue de la mise oeuvre du plan visant à la normalisation de leurs relations soutenu par l'Union européenne (UE), a annoncé samedi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, et le président serbe, Aleksandar Vucic, sont convenus de mettre en oeuvre l'accord visant à rétablir les liens entre la Serbie et son ancienne province du Kosovo qu'ils avaient accepté le mois dernier sans toutefois le signer. Les deux dirigeants se sont chacun entretenus avec Josep Borrell avant de participer à une réunion sous les auspices de l'UE à Ohrid, ville lacustre de Macédoine du Nord. "La Serbie et le Kosovo se sont mis d'accord sur l'annexe relative à la mise en oeuvre de l'accord en vue de la normalisation de leurs relations", a déclaré Josep Borrell aux journalistes à l'issue de la réunion. Le président serbe a toutefois indiqué lors d'une conférence de presse que des désaccords subsistaient sur certains points. Le Premier ministre du Kosovo a déclaré lors d'une conférence de presse distincte qu'"il (s'agissait) d'une reconnaissance de facto entre le Kosovo et la Serbie", Belgrade n'ayant pas encore signé l'accord. Josep Borrell a précisé que l'UE exigerait désormais fermement que les deux parties remplissent leurs obligations si elles voulaient rejoindre l'Union, avertissant qu'elles s'exposeraient à des conséquences si ce n'était pas le cas. (Avec la contribution de Sabine Siebold, Ivana Sekularac et Andrew Gray; version française Camille Raynaud)