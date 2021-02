Accord entre l'Australie et Facebook, qui va lever son blocage

Crédit photo © Reuters

par Colin Packham et Byron Kaye

CANBERRA (Reuters) - Facebook va rétablir la diffusion des informations de presse en Australie après que le gouvernement a proposé d'amender un projet de loi destiné à contraindre les géants du numérique à payer les groupes de presse pour leurs contenus, a déclaré mardi le secrétaire au Trésor, Josh Frydenberg.

Canberra et le réseau social américain étaient en conflit depuis plus d'une semaine après que le gouvernement a introduit un texte contestant la domination de Facebook et de Google pour protéger les groupes de presse locaux. En réponse, Facebook avait bloqué jeudi tous les contenus des médias et de plusieurs organismes gouvernementaux.

Un accord a cependant été trouvé entre les deux camps après des séries d'échanges entre Josh Frydenberg et le patron de Facebook, Mark Zuckerberg.

L'Australie va proposer quatre amendements au projet de loi, dont un concernant le mécanisme d'arbitrage devant fixer l'équivalent d'une redevance lorsque les géants du numérique ne parviennent pas à conclure directement un accord avec les organes de presse pour la diffusion des contenus de ceux-ci.

"Nous sommes satisfaits que le gouvernement australien a accepté un nombre de changements et garanties qui répondent à nos principales préoccupations concernant des accords commerciaux qui reconnaissent la valeur que notre plateforme fournit aux éditeurs par rapport à la valeur que nous recevons d'eux", a dit Facebook dans un communiqué publié en ligne.

Les amendements prévoient que les géants du numérique et les groupes de presse disposent d'une période de médiation de deux mois avant l'intervention d'un conciliateur gouvernemental, donnant ainsi aux deux parties davantage de temps pour parvenir à un accord privé.

Est aussi intégrée une mesure prévoyant que la contribution d'une entreprise du numérique à la "pérennité" de l'industrie de l'information en Australie, via des accords existants, soit prise en compte.

"Ces amendements vont fournir davantage de clarté aux plateformes digitales et aux entreprises de presse sur la manière dont doit fonctionner le code et renforcent le cadre devant garantir que les groupes de presse sont rémunérés équitablement", a déclaré Josh Frydenberg dans un communiqué.

Jusqu'alors, le gouvernement australien avait assuré qu'il n'apporterait aucune modification au projet de loi.

Un porte-parole de Google a décliné une demande de commentaire.

Le groupe de presse Nine Entertainment salue le compromis trouvé par le gouvernement, a fait savoir un porte-parole, ajoutant que cela ramenait "Facebook dans les négociations avec les organisations de presse australiennes".

(Colin Packham et Byron Kaye, avec Renju Jose; version française Jean Terzian)