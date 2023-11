Accord entre Berlin et les Länder pour durcir la politique d'asile

par Sarah Marsh et Andreas Rinke BERLIN (Reuters) - Le chancelier Olaf Scholz, soucieux de réduire le nombre de demandeurs d'asile et d'endiguer la montée en puissance de l'extrême droite en Allemagne, a conclu mardi avec les régions un accord sur des mesures de durcissement de la politique migratoire et de financement de l'accueil des réfugiés. La réunion, qui s'est achevée après des heures de négociations, visait notamment à répondre aux inquiétudes des Länder qui alertent sur la saturation de leurs capacités d'accueil. Environ 230.000 personnes ont déposé une demande d'asile en Allemagne au cours des neuf premiers mois de l'année, soit davantage qu'au cours de toute l'année 2022. Le gouvernement dirigé par le chancelier social-démocrate, allié aux écologistes et aux libéraux du FDP, a accepté de verser aux Länder et municipalités 7.500 euros par réfugiés à partir de l'an prochain, et de débloquer par avance une somme de 1,75 milliard d'euros au premier semestre 2024. Le ministre-président du Land de Hesse, Boris Rhein, a déclaré que l'aide se monterait au total à 3,5 milliards d'euros. Les autorités comptent également économiser autour d'un milliard d'euros en diminuant certaines aides allouées aux demandeurs d'asile. "Notre objectif partagé est de contenir l'immigration irrégulière", a déclaré Olaf Scholz après avoir qualifié l'accord de "moment historique". L'Etat fédéral est convenu avec les Länder d'étudier l'option d'un traitement des demandes d'asile en dehors de l'Union européenne, même si le chancelier a exprimé ses doutes quant à la constitutionnalité d'une telle disposition. L'immigration est revenue au premier plan du débat public en Allemagne avec la hausse des demandes d'asile, alimentée notamment par l'arrivée d'un million de réfugiés ukrainiens après l'invasion russe de février 2022, et la poussée de l'extrême droite, la première à s'emparer du sujet. Le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) est aujourd'hui crédité de la deuxième place dans les enquêtes d'opinion, derrière les conservateurs et devant les trois partis de la coalition au pouvoir. Devant le Parlement le mois dernier, Olaf Scholz a exhorté les forces démocratiques à se rassembler sur des questions telles que l'immigration pour contrer "cette soi-disant 'Alternative' qui est en réalité un commando de démolition". Le gouvernement a parallèlement adopté une loi facilitant les expulsions d'étrangers en situation irrégulière et augmentant les peines pour les personnes condamnées pour trafic d'êtres humains. Ces décisions s'inscrivent dans un contexte général de durcissement des politiques migratoires en Europe. En France, le Sénat a entamé l'examen d'un projet de loi sur l'immigration axé notamment sur l'expulsion des étrangers condamnés pour des délits et dont le volet "social", visant à simplifier les régularisations dans les métiers en tension, est vivement contesté par l'opposition de droite. (Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Kate Entringer)