Accord de relance et appel à la mobilisation chez EDF

PARIS (Reuters) - EDF a signé avec les syndicats un accord de relance de l'activité et va devoir "redoubler d'efforts" pour surmonter les effets de la crise du coronavirus, selon un message du PDG Jean-Bernard Lévy adressé jeudi aux salariés de l'électricien public.

Alors qu'EDF s'est lancé dans une bataille judiciaire autour de l'Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (Arenh)avec certains de ses concurrents, dont Total Direct Energie, le PDG indique également que son groupe compte poursuivre son "combat" pour modifier "ce dispositif asymétrique, injuste, démotivant".

Affecté par les mesures de confinement mises en oeuvre pour freiner le virus, qui ont perturbé la maintenance de centrales et fait chuter la demande d'électricité, EDF a dû renoncer à ses objectifs pour 2020 et 2021 et a prévenu que la production nucléaire française devrait s'établir cette année à son plus bas niveau depuis trente ans.

"Face à cette crise inédite qui va peser sur la situation économique de nos pays d'implantation, mais aussi sur notre entreprise, il va nous falloir redoubler d'efforts pour être performants durant ces prochains mois et années", indique Jean-Bernard Lévy dans un message électronique aux salariés, que Reuters a pu consulter.

Le PDG annonce également "un accord sur la relance d'activité", signé avec les syndicats mercredi, qui prévoit notamment des aménagements de certaines règles en matière de congés et de compte épargne-temps (CET) et "garantit à chacun deux semaines consécutives de congés au minimum cet été".

Cet accord a été signé à l'unanimité et cadre en tout sept domaines parmi lesquels les aspects sanitaires, la remontée en puissances des activités, le dialogue social ou encore la monétisation de CET, a précisé un porte-parole du groupe.

Insistant sur la nécessité pour EDF d'être "au rendez-vous de la relance de l'activité économique", notamment en sécurisant un niveau suffisant de production d'électricité l'hiver prochain, Jean-Bernard Lévy souligne aussi que le groupe devra veiller "à préserver (ses) positions concurrentielles et à rester très attentifs à (ses) équilibres financiers et à (ses) dépenses, tout en poursuivant (ses) investissements".

