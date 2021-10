Accord de principe USA-Chine pour un sommet virtuel Biden-Xi cette année

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis et la Chine sont parvenus à un accord de principe pour la tenue avant la fin de l'année d'un sommet virtuel entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping, a déclaré mercredi un haut représentant de l'administration américaine.

Le représentant américain a effectué cette annonce à des journalistes après une réunion entre le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche Jake Sullivan et le chef de la diplomatie chinoise Yang Jiechi.

Cette rencontre à Zurich, en Suisse, entre les représentants américain et chinois s'inscrivait dans le cadre de la promesse de Washington et de Pékin de favoriser leur dialogue, sur fond de rivalité stratégique croissante et de divergences sur un éventail de questions.

Joe Biden et Xi Jinping se sont entretenus par téléphone le 9 septembre, après quasiment sept mois sans communications directes entre eux. Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de garantir que la concurrence entre les Etats-Unis et la Chine ne se transformerait pas en conflit.

Les discussions entre représentants américains et chinois organisées depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison blanche, en janvier dernier, n'ont pas permis d'avancées concrètes. D'après des représentants américains, l'entretien téléphonique entre Biden et Xi devait servir à déterminer si des échanges à très haut niveau pourraient permettre de sortir de l'impasse.

Joe Biden a démenti un article de presse selon lequel Xi Jinping a refusé de prendre part à un sommet bilatéral proposé par le président américain, alors qu'a circulé l'hypothèse d'une rencontre entre les deux dirigeants en marge du sommet du G20 en Italie à la fin du mois.

Yang Jiechi et Jake Sullivan sont convenus lors de leur entretien à Zurich, qui a duré plusieurs heures, qu'une confrontation entre la Chine et les Etats-Unis nuirait gravement aux deux pays, a rapporté l'agence de presse Chine Nouvelle.

Le chef de la diplomatie chinoise a déclaré que Pékin et Washington ont accepté de prendre des mesures pour gérer de manière appropriée leurs divergences et éviter ainsi un conflit, selon des propos relayés par Chine Nouvelle.

(Reportage Michael Martina, Steve Holland et Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)