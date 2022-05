Accord de principe entre LFI et PS pour les législatives

(Actualisé avec source socialiste)

PARIS, 4 mai (Reuters) - La France insoumise (LFI) et le Parti socialiste (PS) ont conclu un accord de principe pour constituer une "union de la gauche" en vue des élections législatives, a annoncé mercredi le député LFI Adrien Quatennens, même si cette information est nuancée de source socialiste.

"Il y a désormais un accord de principe entre les délégations insoumise et socialiste (...) Maintenant il appartient au conseil national du Parti socialiste (...) de le valider ou non", a déclaré Adrien Quatennens sur franceinfo.

"Désormais c'est une question d'heures" avant de parvenir à "un accord global stratégique programmatique historique" réunissant plusieurs partis de gauche, a-t-il affirmé.

Interrogée par Reuters, une source socialiste au fait des négociations entre le PS et LFI s'est montrée un peu plus prudente. "Il y a un accord sur les circonscriptions et sur la stratégie (mais) nous devons encore finaliser l'accord sur le projet", a-t-elle dit.

"Le conseil national ne sera convoqué que lorsque nous aurons un accord global à soumettre à validation", a ajouté cette source.

Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle, et qui ambitionne d'imposer une cohabitation au président réélu Emmanuel Macron, est déjà parvenu à un accord électoral avec les écologistes et les communistes. (Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Myriam Rivet et Tangi Salaün)