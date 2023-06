Accord de libre échange UE-Mercosur : pas de précipitation, dit Becht

(Répétition mots en trop §2) PARIS (Reuters) - La France n'est pas opposée à la conclusion d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Communauté économique des pays d'Amérique du Sud (Mercosur) mais elle ne veut pas d'un accord bâclé qui risquerait d'être rejeté par les Parlements nationaux, a déclaré mercredi à Reuters le ministre délégué au Commerce, Olivier Becht. "C'est un accord qui doit être équilibré", en respectant notamment les impératifs environnementaux de l'Accord de Paris sur le climat, a souligné Olivier Becht, interrogé depuis le Brésil où il participe à un forum organisé par les patronats brésilien et français. "Il faut évidemment conclure. Ça fait 23 ans que les négociations durent. Mais le fait que les négociations durent depuis 23 ans fait aussi que nous ne sommes pas à deux mois près", a ajouté le ministre en mettant en garde contre toute précipitation. (Reportage de Michel Rose, rédigé par Tangi Salaün)