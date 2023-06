Accord de gouvernement entre droite et extrême droite

Accord de gouvernement entre droite et extrême droite













Crédit photo © Reuters

HELSINKI (Reuters) - Le parti conservateur finlandais de la Coalition nationale (NCP), vainqueur des élections législatives d'avril en Finlande, a annoncé jeudi un accord de gouvernement avec trois formations, dont le Parti des Finlandais, eurosceptique et hostile à l'immigration. "Toutes les questions ont été résolues et les documents sont prêts", a déclaré le président du NCP, Petteri Orpo, appelé à devenir le prochain Premier ministre. Les deux autres formations partenaires de cette coalition sont les chrétiens-démocrates et le Parti populaire suédois qui représente la minorité suédophone. Le compromis trouvé entre les conservateurs et la droite radicale prévoit de diminuer le déficit public en réduisant les aides sociales, de durcir la politique d'immigration et de limiter les engagements du pays en matière d'environnement. Le NCP a remporté 48 sièges sur 200 au Parlement lors des élections du 2 avril, le Parti des Finlandais est arrivé deuxième avec 46 élus, reléguant le Parti social-démocrate de la Première ministre sortante Sanna Marin dans l'opposition, avec 43 sièges. La coalition quadripartite annoncée jeudi regroupe 108 élus. (Reportage Essi Lehto, version française Jean-Stéphane Brosse)