Accord d'exclusivité Casino-Teract pour un leader de la distribution "responsable et durable"
9 mars (Reuters) - Casino Sa:
* TERACT ET LE GROUPE CASINO SIGNENT UN ACCORD D'EXCLUSIVITÉ EN VUE DE CRÉER LE LEADER FRANÇAIS DE LA DISTRIBUTION RESPONSABLE ET DURABLE
* UNE ENTITÉ, CONTRÔLÉE PAR CASINO, REGROUPERAIT LES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION EN FRANCE
* UNE SECONDE ENTITÉ, CONTRÔLÉE PAR INVIVO, SERA EN CHARGE DE L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS AGRICOLES, LOCAUX ET EN CIRCUIT COURT
* LE NOUVEL ENSEMBLE SE DOTERAIT D'UN NIVEAU DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES DE L'ORDRE DE 500 MILLION . CASINO ET TERACT ONT ENGAGÉ DES DISCUSSIONS AVEC DES INVESTISSEURS DÉSIREUX DE REJOINDRE LE NOUVEAU TOUR DE TABLE ACTIONNARIAL (Rédaction de Paris)
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