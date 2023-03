Accord d'exclusivité Casino-Teract pour un leader de la distribution "responsable et durable"

9 mars (Reuters) - Casino Sa: * TERACT ET LE GROUPE CASINO SIGNENT UN ACCORD D'EXCLUSIVITÉ EN VUE DE CRÉER LE LEADER FRANÇAIS DE LA DISTRIBUTION RESPONSABLE ET DURABLE * UNE ENTITÉ, CONTRÔLÉE PAR CASINO, REGROUPERAIT LES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION EN FRANCE * UNE SECONDE ENTITÉ, CONTRÔLÉE PAR INVIVO, SERA EN CHARGE DE L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS AGRICOLES, LOCAUX ET EN CIRCUIT COURT * LE NOUVEL ENSEMBLE SE DOTERAIT D'UN NIVEAU DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES DE L'ORDRE DE 500 MILLION . CASINO ET TERACT ONT ENGAGÉ DES DISCUSSIONS AVEC DES INVESTISSEURS DÉSIREUX DE REJOINDRE LE NOUVEAU TOUR DE TABLE ACTIONNARIAL (Rédaction de Paris)