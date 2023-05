Accord céréalier en mer Noire: Trois nouveaux navires autorisés à se rendre en Ukraine

par Nigel Hunt et Michelle Nichols LONDRES/NATIONS UNIES (Reuters) - Trois nouveaux navires ont été autorisés à prendre part à l'Initiative céréalière de la mer Noire, ont annoncé les Nations unies, après que Moscou a accepté de prolonger l'accord de deux mois. La Russie avait menacé de se retirer de l'accord conclu en juillet entre Moscou et Kyiv si les Occidentaux ne répondaient pas à leurs exigences concernant les obstacles visant les exportations russes de céréales et d'engrais. Le Kremlin a annoncé jeudi avoir prolongé l'accord après que des avancées dans les discussions lui ont donné "certains espoirs", précisant toutefois que des progrès devaient encore être réalisés. L'Onu et la Turquie ont aidé à mettre en place l'Initiative céréalière de la mer Noire pour éviter une crise alimentaire mondiale alors que l'Ukraine est un des plus gros pays exportateurs de céréales au monde. Le Centre de coordination conjointe chargé de la mise en oeuvre de l'accord a autorisé jeudi trois nouveaux navires à se rendre dans les ports ukrainiens d'Odessa et de Tchornomosrk, a annoncé le porte-parole adjoint de l'Onu, Farhan Haq. "Bien que nous nous réjouissions de cette reprise partielle des activités, nous demandons à toutes les parties de s'assurer que l'autorisation de nouveaux navires concerne les trois ports afin d'utiliser les capacités et de répondre aux demandes de l'industrie", a-t-il déclaré. Trois ports ukrainiens sont couverts par l'accord d'Istanbul, Odessa, Tchornomorsk et Pivdenny. (Reportage Nigel Hunt et Michelle Nichols; version française Camille Raynaud)