Accord au Soudan pour protéger les civils, mais pas de trêve

KHARTOUM (Reuters) - Les belligérants au Soudan se sont engagés dans la nuit de jeudi à vendredi à protéger les civils et les flux d'aide humanitaire, mais ils ne sont pas convenus d'un cessez-le-feu alors que d'importantes divergences demeurent, ont rapporté de hauts représentants américains. Réunies depuis une semaine dans la ville portuaire saoudienne de Djeddah, des délégations de l'armée soudanaise et du groupe paramilitaire qu'elle affronte ont signé une déclaration indiquant leur volonté de parvenir lors de futures discussions à une trêve d'une durée courte. S'exprimant sous couvert d'anonymat, un haut représentant du département d'Etat américain a fait savoir que les positions de l'armée et des Forces de soutien rapide (FSR) étaient toujours "assez éloignées". Un document publié à l'issue des discussions indique que les deux factions ont pris l'engagement de donner priorité à des pourparlers destinés à conclure une trêve provisoire pour "faciliter l'acheminement d'aide humanitaire d'urgence et le rétablissement des services essentiels". Le département d'Etat américain a déclaré dans un communiqué que l'armée et les FSR allaient oeuvrer à parvenir à un cessez-le-feu effectif d'une durée de dix jours environ. Au cours de ces négociations chapeautées par Ryad et Washington, les délégations des deux camps vont désormais évoquer des mesures de sécurité spécifiques pour protéger les livraisons d'aide, a dit un représentant américain. Parmi ces mesures, est-il indiqué dans le communiqué du département d'Etat, figure un mécanisme americano-saoudien de surveillance du cessez-le-feu. Le chemin sera long pour que la trêve temporaire qui se dessine puisse potentiellement aboutir à une cessation permanente des hostilités, a dit le haut représentant du département d'Etat américain, ajoutant toutefois que Washington espérait que l'accord tout juste obtenu serait le point de départ d'une dynamique positive. Une coalition de partis politiques soutenant la transition démocratique a salué "un premier pas important vers la fin de la guerre" et a exhorté les belligérants à respecter l'accord. Il est attendu que des groupes civils participent aux futures discussions, a dit le représentant américain. Des avions ont continué jeudi de survoler la capitale soudanaise Khartoum, ont rapporté des habitants, même si les affrontements semblaient moins intenses que la veille. Ni l'armée ni les FSR n'ont affiché publiquement une quelconque volonté de faire des concessions, amplifiant le risque de voir le pays basculer dans une guerre civile et de faire définitivement dérailler la transition démocratique promise par l'armée après son putsch de 2021. Le conflit entre l'armée et les FSR a éclaté brusquement le mois dernier, alors que des négociations étaient en cours pour rapprocher davantage les deux factions initialement alliées, faisant des centaines de morts et exacerbant la crise humanitaire. Plusieurs trêves ont été annoncées depuis le début des combats, sans être respectées, poussant la population dans le chaos et sous les bombes, avec des pénuries d'électricité et d'eau, peu de denrées alimentaires et un système de santé en plein effondrement. (Reportage Nafisa Eltahir et Ahmed Tolba au Caire, Aziz Yaakoubi à Ryad, Hatem Maher à Dubai, Daphne Psaledaki et Humeyra Pamuk à Washington; version française Jean Terzian)