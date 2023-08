Accord au Bundestag sur la livraison de missiles longue-portée à Kyiv

(Reuters) - Le chef de la délégation ukrainienne à l'Assemblée parlementaire de l'Otan a dit lundi avoir été informé par des élus allemands que les principaux partis représentés au Bundestag s'étaient entendus sur la livraison à l'Ukraine de missiles de croisière Taurus d'une portée de 500 km. "Nous travaillons depuis longtemps avec les parlementaires allemands pour former un groupe de soutien et la glace s'est enfin brisée. Nous attendons une décision officielle", a dit Yehor Chernev, qui est aussi député au Parlement ukrainien. La semaine dernière, le ministre allemand de la Défense a assuré que Berlin ne prévoyait pas de fournir de missiles Taurus à l'Ukraine pour le moment, jugeant qu'ils ne constituent pas une priorité. Un porte-parole du ministère a indiqué lundi à Reuters que la position de Berlin n'avait pas changé. L'Ukraine espère obtenir de l'Occident des armes à longue portée pour l'aider dans sa riposte contre la Russie, qui multiplie les frappes contre les infrastructures ukrainiennes à l'aide de missiles de croisière. (Reportage de Tom Balmforth et Sabine Siebold, version française Gaëlle Sheehan, édité par Tangi Salaün)