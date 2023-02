Accord Airbus-Qatar Airways pour régler leur litige sur l'A350

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Airbus et Qatar Airways ont annoncé mercredi avoir conclu un accord pour régler leur litige sur l'A350, dont la fiabilité était mise en doute par la compagnie aérienne du Golfe, provoquant de multiples batailles judiciaires entre les deux groupes, qui vont désormais "redevenir partenaires". Les détails de cet accord sont confidentiels, a déclaré Airbus dans un communiqué, précisant que les deux groupes allaient désormais mettre fin à leurs procédures juridiques respectives, sans qu'aucun des deux ne reconnaisse de tort. Via un message publié sur Twitter en parallèle, Qatar Airways a fait savoir qu'un accord à l'amiable avait été trouvé avec l'avionneur européen. Des sources avaient auparavant indiqué à Reuters qu'une partie des désaccords sur la sécurité de l'A350 avaient été comblés à la suite d'interventions politiques et de discussions techniques. Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'est réjoui de cet accord, déclarant dans un communiqué à Reuters qu'il s'agissait d'une "excellente nouvelle pour l'industrie aéronautique française". "C'est l'aboutissement d'importants efforts conjoints", a ajouté le ministre. Qatar Airways avait lancé en décembre 2021 une procédure contre Airbus auprès d'un tribunal britannique, alors que la compagnie du Golfe dénonçait depuis des mois une usure accélérée de la surface du fuselage des A350. L'affaire a donné lieu à une rare bataille judiciaire sur la sécurité dans le secteur de l'aviation, alors que Qatar Airways déplorait l'immobilisation d'une vingtaine d'appareils A350 pour des raisons de sécurité par les autorités de régulation de l'émirat. Le différend entre les deux groupes s'était amplifié quand, fait inédit selon des experts, Airbus a accusé Qatar Airways de travestir le problème et décidé de rompre un contrat de plusieurs milliards de dollars passé par la compagnie aérienne du Golfe pour 50 A321neo, en représailles au refus de celle-ci de prendre livraison de nouveaux A350. Airbus a fait savoir mercredi que Qatar Airways recevrait en 2026 le premier A321neo remis en service et qu'il discutait avec les régulateurs pour déterminer la meilleure façon de remettre en service les appareils A350 de Qatar Airways immobilisés. (Reportage Tim Hepher, version française Bertrand Boucey et Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)