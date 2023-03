Accord à l'Onu sur le traité pour protéger la biodiversité en haute mer

Crédit photo © Reuters

par David Stanway (Reuters) - Les négociateurs de plus de 100 pays membres des Nations unies ont conclu samedi un traité visant à protéger la biodiversité en haute mer, une décision qui, selon les organisations de protection de l'environnement, permettra de protéger la biodiversité marine et d'assurer un développement durable. Un accord a été trouvé au terme de cinq cycles de négociations, après quinze ans de discussions autour de ce traité, légalement contraignant, qui vise à protéger et à assurer l'utilisation durable de la biodiversité des océans. Le texte représente une étape importante dans les efforts mondiaux visant à protéger 30% des terres et mers de la planète d'ici la fin de la décennie, un objectif, connu sous le nom de "30 d'ici 30", décidé lors de la COP15 pour la biodiversité qui s'est tenue à Montréal en décembre dernier. Selon Greenpeace, 11 millions de kilomètres carrés d'océan doivent être protégés chaque année pour atteindre l'objectif de 2030. La haute mer est peu protégée alors que la pollution, l'acidification des océans et la surpêche représentent une menace grandissante. (Reportage David Stanway; version française Camille Raynaud)