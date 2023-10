Accor revoit à la hausse ses perspectives pour 2023

PARIS (Reuters) - Le plus grand groupe hôtelier d'Europe, Accor, a relevé jeudi ses objectifs d'excédent brut d'exploitation pour 2023 pour la deuxième fois cette année, citant la bonne dynamique de son activité sur tous ses marchés. L'opérateur des hôtels Ibis et Novotel prévoit désormais un excédent brut d'exploitation entre 955 et 985 millions d'euros, par rapport à une prévision précédente de 930 à 970 millions d'euros, déjà revue à la hausse en juillet. Le groupe a également révisé à la hausse ses prévisions de croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR), un indicateur clé de la performance dans l'industrie hôtelière. Il s'attend à ce qu'elle soit légèrement supérieure à 20%, contre un objectif précédent dans le haut de la fourchette de 15 à 20%. "C'est, pour Accor, le sixième trimestre consécutif de croissance depuis le retour à des niveaux d'activité post pandémie", a déclaré le PDG Sébastien Bazin dans un communiqué. "La demande hôtelière est restée très soutenue sur l'ensemble du troisième trimestre qui affiche un RevPAR en hausse de 15% par rapport à l'année passée malgré une base de comparable très élevée", a précisé le groupe dans un communiqué. Cependant, "les premiers signes de normalisation de la croissance de l'activité apparaissent après plusieurs trimestres de reprise intense", a-t-il ajouté. (Reportage Diana Mandiá ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)