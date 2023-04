Accor relève son objectif de croissance annuel du revenu par chambre disponible

(Reuters) - Accor a déclaré jeudi s'attendre désormais à une croissance à deux chiffres du revenu numérique par chambre disponible (RevPAR) en 2023, contre un objectif précédent de 5 à 9%, citant comme facteurs moteurs un bon début d'année et le rebond du marché asiatique après la fin de la politique de zéro COVID en Chine fin 2022. L'industrie hôtelière a bénéficié de la hausse des prix et d'un rebond de la demande de voyages dans le sillage de la fin de la pandémie, le nombre de voyageurs augmentant malgré la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation. "L'envie de voyager des consommateurs n’est jamais été aussi forte", a déclaré Jean-Jacques Morin, directeur général adjoint, lors d'une conférence de presse. La Chine a connu une nette accélération au cours du trimestre, en particulier après le Nouvel An chinois, avec un potentiel important pour le reste de l'année, a-t-il ajouté. Le RevPAR d'Accor, une mesure clé de la performance des groupes hôteliers, devrait croître entre 10% et 20% cette année, a déclaré Jean-Jacques Morin, alors que l'objectif précédent était de 5% à 9%. Le groupe, qui gère les chaînes haut de gamme Sofitel et Pullman et des marques à bas prix comme Ibis, a déclaré que le RevPAR avait augmenté de 19% au cours des trois premiers mois de l'année par rapport à la même période en 2019. (Reportage Diana Mandiá et Victor Goury-Laffont à Gdansk, version française Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse)