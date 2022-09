Accor relève ses prévisions de bénéfices et vend son siège social à Paris

(Reuters) - Le groupe hôtelier européen Accor a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2022, tout en annonçant qu'il allait vendre son siège social français dans le cadre d'une opération de cession-bail.

Accor prévoit que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) se situera entre 610 et 640 millions d'euros cette année, contre "plus de 550 millions d'euros" anticipés précédemment.

Le groupe a aussi annoncé être entré en négociations exclusives avec le groupe Valesco pour la vente de l'immeuble de son siège parisien, la Tour Sequana, pour 465 millions d'euros.

