Accor relève ses perspectives pour 2023 grâce à la forte demande

(Reuters) - Accor a relevé jeudi ses perspectives pour 2023 à la faveur d'une demande toujours soutenue à la fois pour les loisirs et le voyage d’affaires. Le groupe hôtelier prévoit désormais une croissance de son revenu par chambre disponible, dit RevPAR, "dans le haut de la fourchette" entre 15% et 20% ainsi qu'un Ebitda entre 930 millions d'euros et 970 millions d'euros. Il tablait auparavant sur un Ebitda entre 920 millions et 960 millions d’euros. Le tourisme bat son plein dans l'hémisphère nord cet été, malgré l'inflation et les canicules frappant de nombreuses régions d'Europe. La directrice financière d'Accor, Martine Gerow, a par ailleurs déclaré lors d'une conférence de presse que les émeutes qui ont touché la France au début du mois de juillet après le décès d'un jeune homme de 17 ans tué par un tir de policier n'avaient pas eu "d'impact significatif" sur les réservations. Le premier groupe hôtelier européen a enregistré un Ebitda de 447 millions d'euros pour le premier semestre, en dessous des 449 millions d'euros prévus par le consensus fourni par l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élève à 2,4 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 35% à périmètre et change constants, et le RevPAR a augmenté de 25% par rapport à la même période l'année précédente. Accor a souligné notamment une forte reprise de ses activités en Chine depuis le début de l'année, mais a déclaré qu'il y avait encore de la place pour une croissance "considérable", l'activité n'étant pas encore revenue aux niveaux précédant la pandémie. (Reportage Stéphanie Hamel et Laura Lenkiewicz à Gdansk, édité par Blandine Hénault)