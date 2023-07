Accor relève ses perspectives pour 2023

Accor relève ses perspectives pour 2023













27 juillet (Reuters) - Accor a relevé jeudi ses perspectives pour 2023 à la faveur d'une demande toujours soutenue à la fois pour les loisirs et le voyage d'affaires. Le groupe hôtelier prévoit désormais une croissance de son revenu par chambre disponible, dit RevPAR, "dans le haut de la fourchette" entre 15% et 20% ainsi qu'un Ebitda entre 930 millions d'euros et 970 millions d'euros. Il tablait auparavant sur un Ebitda entre 920 millions et 960 millions d'euros. Le premier groupe hôtelier européen a enregistré un Ebitda de 447 millions d'euros pour le premier semestre, en dessous des 449 millions d'euros prévus par le consensus fourni par l'entreprise. (Reportage Stéphanie Hamel à Gdansk, édité par Blandine Hénault)