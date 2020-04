Accor : recul de 17% du CA au 1er trimestre, avril et mai seront les mois les plus difficiles

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Accor a annoncé mercredi un recul de 17% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la pandémie de coronavirus s'étant traduite par la fermeture à partir de mars d'une grande partie du parc hôtelier mondial en raison des mesures de confinement mises en place par de nombreux Etats.

Dans un communiqué, le groupe hôtelier français estimé à 170 millions d'euros le manque à gagner en termes d'excédent brut d'exploitation (EBE) au cours des trois premiers mois de l'année, mais la situation devrait encore s'aggraver lors des deux mois suivants.

"Les mois d'avril et de mai devraient être les plus difficiles de l'année, avec un taux d'occupation très faible et beaucoup d'incertitudes sur les dates et mesures de déconfinement comme sur le rythme de réouverture des frontières", souligne le groupe, relevant toutefois quelques signes positifs sur certains marchés comme la Chine, "où la reprise est faible mais perceptible".

En données constantes, c'est-à-dire hors effets de périmètre et de changes, le recul du chiffres d'affaires est de 15,8%.

Le revenu par chambre disponible (RevPAR), une mesure clef de la rentabilité dans l'hôtellerie, a reculé de 25,4% sur le trimestre, mais de 62,6% pour le seul mois de mars.

Le groupe, qui dit disposer d'une situation financière très solide avec plus de 2,5 milliards d'euros de liquidités disponibles à fin mars 2020 et une ligne de crédit de 1,2 milliard d'euros, a décide de renoncer à verser un dividende au titre de 2019.

(Jean-Michel Bélot et Sarah White, édité par Henri-Pierre André)