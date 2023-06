Accor prévoit d'ouvrir plus de 1.200 hôtels au cours des 5 prochaines années

(Reuters) - Accor prévoit d'ouvrir plus de 1.200 hôtels dans les cinq prochaines années, augmentant ainsi le nombre de ses établissements hôteliers de plus d'un cinquième, a déclaré mardi le groupe. L'industrie hôtelière a bénéficié de la hausse des prix et d'un rebond de la demande de voyages après la pandémie de COVID-19, malgré les craintes de récession dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et alors que l'inflation continue d'éroder le pouvoir d'achat des ménages. Accor, le premier groupe hôtelier européen, a relevé mardi ses perspectives pour 2023 à l'occasion de sa journée investisseurs, et prévoit désormais un revenu par chambre disponible (RevPAR) en hausse de 15% à 20% par rapport à 2022. Il s'attend également à un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour l'ensemble de l'année compris entre 920 millions d'euros et 960 millions d'euros. Le directeur général d'Accor, Sébastien Bazin, a expliqué lors d'une conférence téléphonique que cette croissance était liée à la "confirmation d'une demande très vaste à l'international entre les différents pays, un été qui sera bon en fonction des confirmation aujourd'hui de l'occupation de réservation, et donc une demande qui ne fait que s'amplifier dans à peu près tous les segments du groupe, à peu près toutes les géographies".Le groupe s'attend aussi à une croissance annualisée entre 9% et 12% de son excédent brut d'exploitation (Ebe) entre 2023 et 2027. Accor prévoit également de retourner trois milliards d'euros à ses actionnaires au cours de cette période par le biais de dividendes et de rachats d'actions. A la Bourse de Paris, l'action Accor gagnait 0,7% à 8h00 GMT. (Reportage Tristan Veyet et Gaëlle Sheehan à Gdansk; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)