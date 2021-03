Accor : Le monde de l'hôtellerie va rebondir fin 2022, dit Bazin

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le secteur de l'hôtellerie va rebondir fin 2022, au moins pour ce qui est de la France, a déclaré mardi le PDG d'Accor, Sébastien Bazin, tout en réclamant au gouvernement français de prolonger les aides existantes et de fixer un horizon de sortie de crise face à l'épidémie due au coronavirus.

"Le monde de l'hôtellerie va rebondir fin 2022, en tout cas ce qui est domestique", a dit Sébastien Bazin sur RMC. "Intra-européenne, ce sera 2023, international (...), ce sera 2024, mais ça va rebondir beaucoup plus fort que ce que vous pensez les uns les autres."

"On a envie de vivre. En plus, on a emmagasiné beaucoup d'épargne donc c'est le moment de préparer le rebond. Je demande juste à ce qu'on nous donne une date ou une cadence", a-t-il ajouté, précisant qu'"Accor tiendra encore pendant deux ans si nécessaire".

(Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)