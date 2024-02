Accor dépasse sa prévision annuelle d'EBE, se dit confiant pour 2024

(Répétition technique) 22 février (Reuters) - Le plus grand groupe hôtelier d'Europe Accor a fait état jeudi d'une croissance plus importante que prévu de son excédent brut d'exploitation (EBE), franchissant pour la première fois le seuil historique du milliard d'euros, porté par des performances solides sur l'ensemble de ses marchés. L'opérateur des marques Ibis et Novotel a affiché un excédent brut d'exploitation en hausse de 49% pour atteindre 1 milliard d'euros en 2023, contre 986 millions d'euros attendus dans un sondage d'analystes réalisé par la société. Le groupe a déclaré dans un communiqué que 2024 serait "riche en événements internationaux majeurs qui devraient continuer à nourrir la croissance", ajoutant avoir commencé l'année avec confiance malgré un contexte géopolitique complexe. (Reportage Diana Mandiá à Gdansk; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)