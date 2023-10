Accor annonce une opération de refinancement de sa dette hybride

2 octobre (Reuters) - Accor SA: * ACCOR ANNONCE UNE OPÉRATION DE REFINANCEMENT DE SA DETTE HYBRIDE * NOUVELLES OBLIGATIONS SUPER SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE LIBELLÉES EN EUROS REMBOURSABLES À PARTIR DE L'ANNÉE 5,5, PORTANT INTÉRÊT À TAUX FIXE PUIS À TAUX VARIABLE "RESET", D'UN MONTANT ATTENDU DE EUR 500 000 000 * PREMIÈRE DATE DE REMBOURSEMENT AU GRÉ DE LA SOCIÉTÉ EN AVRIL 2029 * ANNONCE AUSSI LE LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT " ANY AND ALL " SUR SES OBLIGATIONS SUPER SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE REMBOURSABLES À PARTIR DE JANVIER 2024 * OFFRE DE RACHAT PORTANT INTÉRÊT À TAUX FIXE PUIS À TAUX VARIABLE "RESET", D'UN MONTANT DE EUR 500 000 000, ÉMISES LE 31 JANVIER 2019, ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS * LE PRIX OFFERT DU TENDER SUR LES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES SERA DE 100% DU MONTANT EN PRINCIPAL DES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES ACCEPTÉES POUR LE RACHAT * L'OFFRE DE RACHAT COMMENCERA LE 2 OCTOBRE 2023 ET EXPIRERA À 17:00 (HEURE DE PARIS) LE 9 OCTOBRE 2023, IL EST PRÉVU QUE L'OPÉRATION SE DÉNOUE LE 12 OCTOBRE 2023 * LES RÉSULTATS DE L'OFFRE DE RACHAT SERONT ANNONCÉS LE 10 OCTOBRE 2023 Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)