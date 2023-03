Accenture va supprimer 19.000 emplois

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Accenture a abaissé jeudi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice et prévenu qu'il allait supprimer environ 2,5% de ses effectifs, soit 19.000 emplois, dernier signe en date d'une dégradation des perspectives économiques qui pèse sur les dépenses des entreprises dans les services informatiques. Plus de la moitié des suppressions d'emplois vont concerner le personnel affecté à des prestations non facturables, a indiqué la société. Le titre Accenture progressait de plus de 4% dans les transactions électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York. Accenture vise désormais une croissance entre 8% et 10% de son chiffre d'affaires annuel, contre une hausse prévue auparavant de 8% à 11%. Le bénéfice par action annuel est attendu dans une fourchette entre 10,84 dollars et 11,06 dollars, contre une prévision précédente comprise entre 11,20 dollars et 11,52 dollars. (Chavi Mehta à Bangalore; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)