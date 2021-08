Abraham à la Roma, Locatelli proche de la Juve, Odegaard file à Arsenal

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Des rives de la Tamise à celles du Tibre, il n'y a qu'un pas. Tammy Abraham s'est envolé pour l'Italie et l'AS Roma. L'attaquant anglais a signé un contrat de 5 ans et 6 millions annuel. Le club de la capitale italienne a dû débourser près de 40 millions d'euros plus bonus.

En Série A toujours, Andrea Locatelli devrait rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 35 millions d'euros. Le joueur transalpin serait lié avec le club jusqu'en 2026.

Martin Odegaard proche d'un retour chez Arsenal. Selon The Athletic, l'accord entre le Real Madrid et le club londonien avoisinerait les 40 millions d'euros.

En Ligue 1 également, cela bouge, Marcelo, le défenseur de l'Olympique Lyonnais a été écarté du groupe professionel. Le Brésilien, s'entraînera avec la réserve et devrait quitter le club.

Le Stade Rennais réalise le bon coup de la journée en Ligue 1. Baptiste Santamaria de retour en France. L'ancien joueur du SCO d'Angers signe pour 14 millions d'euros dans le club breton en provenance de Fribourg.