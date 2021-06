About You valorisé 3,92 milliards d'euros pour son entrée en Bourse à Francfort

FRANCFORT (Reuters) - Le prix d'introduction en Bourse des actions du spécialiste de la vente en ligne d'habillement About You a été fixé à 23 euros lundi, valorisant le groupe allemand 3,92 milliards d'euros.

Ce prix est légèrement inférieur au milieu de la fourchette indicative annoncée la semaine dernière, qui allait de 21 à 26 euros.

L'offre d'actions nouvelles et existantes représentera, en cas d'exercice de l'option de surallocation, 842 millions d'euros et le flottant sera de 21%.

La première cotation est prévue mercredi.

About You, présent dans 23 pays européens, est concurrent de son compatriote Zalando sur le marché de détail et avec Shopify, SSAP et Salesforce sur le segment "B2B".

Son chiffre d'affaires a progressé e 57% à 1,17 milliard d'euros sur l'exercice clos fin février et il a dégagé au cours du quatrième trimestre de cet exercice son premier bénéfice d'exploitation depuis sa création en 2014.

(Ludwig Burger, version française Marc Angrand)