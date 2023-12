Abou Dhabi proche d'un accord pour acquérir une participation dans le port turc d'Izmir

ISTANBUL (Reuters) - Abou Dhabi est sur le point d'acquérir une participation dans un important port maritime de Turquie, selon quatre sources au fait du dossier, signe supplémentaire d'un rapprochement entre les anciens pays rivaux sur le plan géopolitique. Aux termes de cet accord potentiel, le groupe public AD Ports Group investirait dans une entité créée par le Turkey Wealth Fund pour gérer le port côtier d'Izmir, ont indiqué deux sources. Les sources ont requis l'anonymat, l'accord n'ayant pas encore été finalisé. Le montant de la participation n'a pas été précisé dans l'immédiat, mais l'une des sources a déclaré que l'opération pourrait s'élever à environ 500 millions de dollars. Un responsable du Turkey Wealth Fund s'est refusé à tout commentaire. AD Ports n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et ADQ, le fonds souverain de l'émirat et propriétaire majoritaire du groupe portuaire, n'était pas disponible pour s'exprimer. La transaction prévue intervient alors que le gouvernement turc recherche des investissements étrangers après des années de politiques économiques qui ont eu pour conséquence de faire monter l'inflation et plonger la monnaie. Le président turc RecepTayyip Erdogan a rencontré le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, en marge du sommet COP28 de l'ONU sur le climat qui s'est tenu à Dubaï au début du mois. L'ADQ est présidée par le conseiller à la sécurité nationale, Cheikh Tahnoun ben Zayed Al Nahyan, frère de Cheikh Mohamed. Les Émirats arabes unis et la Turquie ont signé en mai un accord de libre-échange destiné à faciliter les investissements. Les deux pays ont conclu une série d'accords d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars en juillet, qui a vu le président turc se rendre dans les pays du Golfe dans le but de relancer l'économie. (Reportage supplémentaire Birsen Altayli ; Version française Elizabeth Pineau)