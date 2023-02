ABN Amro envisage un rachat d'actions après un T4 meilleur que prévu

ABN Amro envisage un rachat d'actions après un T4 meilleur que prévu













AMSTERDAM, 8 février (Reuters) - La banque néerlandaise ABN Amro a annoncé mercredi envisager de lancer un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros après avoir publié des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, grâce à la hausse des taux d'intérêt et à la baisse des dépréciations. ABN Amro a fait état d'un bénéfice net trimestriel de 354 millions d'euros, contre 552 millions d'euros un an plus tôt, alors que les analystes tablaient sur 105 millions d'euros selon un consensus fourni par le groupe. (Reportage Bart Meijer ; version française Lina Golovnya)