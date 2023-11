ABN Amro dépasse les attentes de bénéfice au T3

8 novembre (Reuters) - Le banque néerlandaise ABN Amro a fait état mercredi d'un bénéfice net pour le troisième trimestre supérieur aux attentes du marché, stimulé par des taux d'intérêt plus élevés et des portefeuilles de prêts plus étoffés. ABN Amro, l'une des trois banques majeures aux Pays-Bas, a enregistré une hausse de 2% de son bénéfice net trimestriel, à 759 millions d'euros. Les analystes tablaient sur 583 millions d'euros, selon un consensus réalisé par la société. "La demande de crédit reste bonne et nos portefeuilles de prêts hypothécaires et de prêts aux entreprises ont augmenté", a déclaré Robert Swaak, directeur général, dans un communiqué. Cependant, le revenu net d'intérêt (RNI) de la banque, qui mesure la différence entre les intérêts reçus et le coût des dépôts, a été inférieur de 5% à celui du deuxième trimestre et de 6% aux attentes des analystes, les marges sur les dépôts ayant été plombées par la hausse des taux d'intérêt sur les comptes d'épargne, a déclaré ABN Amro. Son revenu net d'intérêt s'est élevé à 1,53 milliard d'euros au troisième trimestre, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. (Reportage Gaëlle Sheehan et Matteo Allievi à Gdansk ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)