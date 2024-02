ABN Amro affiche un revenu net d'intérêts supérieur aux attentes au T4

14 février (Reuters) - La banque néerlandaise ABN Amro a fait état mercredi d'un revenu net d'intérêts pour le quatrième trimestre légèrement supérieur aux attentes, grâce aux taux d'intérêt élevés et malgré une certaine pression sur les marges des prêts hypothécaires et à la consommation. Les revenus nets d'intérêts de la banque sont tombés à 1,5 milliard d'euros au quatrième trimestre, contre 1,56 milliard d'euros un an plus tôt. Ce chiffre est légèrement supérieur au consensus des analystes de 1,49 milliard d'euros, selon un sondage compilé par la société. (Rédigé par Gaëlle Sheehan et Nathan Vifflin à Gdansk, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)