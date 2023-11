ABN Amro affiche un revenu net d'intérêt au 3e trimestre inférieur aux attentes

(Reuters) - L'action ABN Amro reculait mercredi à la Bourse d'Amsterdam après que le groupe a affiché un revenu net d'intérêt (NII) au troisième trimestre en deçà des attentes, en raison de paiements d'intérêts plus élevés sur l'épargne des consommateurs. Le titre ABN Amro cédait 9,62% à 11,89 euros à 12h14 GMT, sa plus forte baisse depuis mars. Les banques ont été parmi les principaux bénéficiaires de la hausse des taux d'intérêt au cours des deux dernières années, mais ces avantages devraient s'estomper à mesure que les banques centrales atteignent la fin de ce cycle de resserrement de la politique monétaire. Le revenu net d'intérêt d'ABN Amro, qui mesure la différence entre les intérêts reçus et le coût des dépôts, a chuté de 5% par rapport au trimestre précédent, les marges sur les dépôts ayant diminué en raison de la hausse des taux d'intérêt sur les comptes d'épargne. Il s'agit d'une hausse de 20% sur un an, mais 6% inférieur aux attentes des analystes. "ABN obtient une marge de rémunération plus faible sur sa base de dépôts, car elle rembourse davantage ses clients par rapport aux trimestres précédents", a déclaré Sylvain Perret, analyste chez AlphaValue. ABN Amro, l'une des trois banques majeures aux Pays-Bas, a enregistré une hausse de 2% de son bénéfice net trimestriel, à 759 millions d'euros. Les analystes tablaient sur 583 millions d'euros, selon un consensus réalisé par la société. La banque néerlendaise a déclaré s'attendre à des coûts plus élevés pour l'année à venir, principalement en raison des capacités de données et de la numérisation des processus. (Reportage Gaëlle Sheehan et Matteo Allievi à Gdansk ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)