ABN Amro affiche un bénéfice net au T4 supérieur aux attentes

(Actualisé avec précisions, détails sur les résultats et les perspectives, cours de Bourse) 14 février (Reuters) - ABN Amro a fait état mercredi d'un bénéfice net supérieur aux attentes au quatrième trimestre, profitant des taux d'intérêt élevés et malgré une certaine pression sur les marges des prêts hypothécaires et à la consommation. La banque néerlandaise a affiché une hausse d'environ 54% de son bénéfice net du quatrième trimestre, à 545 millions d'euros, tandis que les analystes tablaient sur 422 millions d'euros, selon un sondage compilé par la société. À la Bourse d'Amsterdam, le titre ABN Amro prenait 5,51% à 14,18 euros à 08h55 GMT. Le secteur bancaire a été l'un des principaux bénéficiaires de la hausse des taux d'intérêt au cours des deux dernières années. Toutefois, les perspectives sont assombries par l'incertitude économique et les attentes concernant d'éventuelles baisses de taux plus tard dans l'année. Les revenus nets d'intérêts de la banque, qui mesurent la différence entre les intérêts reçus et le coût des dépôts, a reculé à 1,5 milliard d'euros au quatrième trimestre, contre 1,56 milliard d'euros un an plus tôt. Ce chiffre est légèrement supérieur au consensus des analystes de 1,49 milliard d'euros, selon le sondage. La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus nets d'intérêts pour 2024 soient globalement en ligne avec les 6,3 milliards d'euros enregistrés l'année dernière. Le ratio CET1 d'ABN Amro, une mesure clé de la résilience financière d'une banque, a diminué de 0,9 point de pourcentage pour atteindre 14,3% au 31 décembre, contre une estimation des analystes de 14,7%. Les coûts au dernier trimestre de 2023 ont été plus élevés en raison de "l'augmentation des ressources pour les capacités de données, la poursuite de la numérisation des processus et la réglementation de la finance durable", a précisé le groupe. ABN Amro s'attend à ce que ces coûts restent importants cette année. (Rédigé par Gaëlle Sheehan et Nathan Vifflin à Gdansk, version française Corentin Chappron et Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)