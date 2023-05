Abercrombie & Fitch relève ses prévisions de ventes pour 2023

(Reuters) - Abercrombie & Fitch a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel surprise et a relevé ses prévisions de ventes annuelles, le détaillant pariant sur une demande constante pour ses vêtements et accessoires en dépit de l'impact de l'inflation. Le titre Abercrombie & Fitch bondissait de 20,6% dans les premiers échanges à Wall Street. La société s'est efforcée d'améliorer ses stocks sur l'ensemble de ses marques, attirant des clients américains aisés sur une gamme variée de produits, alors qu'ils participent de nouveaux à événements sociaux et retournent au bureau. Au premier trimestre, les stocks de la société ont diminué de 20% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 448 millions de dollars. Au quatrième trimestre, ils avaient baissé de 4%. Abercrombie & Fitch a fait état d'un taux de marge brute de 61%, en hausse de 570 points de base par rapport à l'année précédente, grâce à la baisse des frais de transport. Les prévisions du groupe contrastent avec celles de plusieurs entreprises de consommation, telles que Kohl's, qui ont maintenu leurs prévisions pour cette année. L'entreprise s'attend désormais à ce que les ventes nettes en 2023 augmentent de 2% à 4%, alors qu'elle tablait auparavant sur une croissance de 1% à 3%. (Reportage Granth Vanaik à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)