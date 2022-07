Abbas et Gantz se rencontrent à Ramallah avant la visite de Biden

JERUSALEM (Reuters) - Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, se sont rencontrés jeudi à Ramallah, en Cisjordanie, dans le but d'apaiser les tensions et de coordonner la sécurité à quelques jours de la première visite du président américain Joe Biden dans la région.

Sur Twitter, Benny Gantz a fait état d'une réunion "positive", ajoutant qu'il avait discuté avec son interlocuteur des "défis civils et sécuritaires" dans la région.

"Nous sommes convenus de maintenir une coordination étroite en matière de sécurité et d'éviter les actions susceptibles de provoquer l'instabilité", a déclaré Benny Gantz.

Mahmoud Abbas a pour sa part "souligné l'importance de créer un horizon politique, de respecter les accords signés et d'arrêter les actions et les mesures qui conduisent à la détérioration de la situation", a dit dans un tweet Hussein al-Cheikh, un haut responsable palestinien.

Le président palestinien a également souligné l'importance d'avoir une "atmosphère calme avant la visite du président Biden, que nous saluons".

Le président américain doit rencontrer séparément les dirigeants israéliens et palestiniens la semaine prochaine avant de se rendre en Arabie saoudite. Sa visite dans la région est programmée du 13 au 16 juillet.

L'entretien entre Mahmoud Abbas et Benny Gantz était le troisième en date depuis août de l'année dernière, et le premier depuis l'accession de Yaïr Lapid au poste de Premier ministre la semaine dernière en Israël, en prévision des élections du 1er novembre.

Les forces de sécurité israéliennes multiplient ces derniers mois des opérations en Cisjordanie occupée depuis la recrudescence d'attaques palestiniennes contre des Israéliens.

Les pourparlers de paix entamés sous l'égide des États-Unis et visant à créer un État palestinien à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza sont au point mort depuis 2014.

(Avec la contribution d'Ali Sawafta à Ramallah ; rédigé par Henriette Chacar ; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)