ABBA annonce un nouvel album, le premier depuis quarante ans

Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - Le groupe de pop suédois ABBA, séparé depuis 1982, a annoncé jeudi sa reformation et la sortie d'un nouvel album, le premier depuis quarante ans.

Ce neuvième album studio d'un des groupes ayant vendu le plus de disques au monde avec 385 millions d'exemplaires, est baptisé "Voyage" et paraîtra le 5 novembre, a annoncé ABBA lors d'un événement en direct sur internet. Deux premiers morceaux sont sortis jeudi.

ABBA (acronyme des prénoms des membres du groupe Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid) s'était fait connaître dans les années 1970 et 1980 avec une série de tubes comme "Waterloo", "Dancing Queen" ou "Take A Chance on Me".

(Rédigé par Johan Ahlander et Simon Johnson; version française Jean-Stéphane Brosse)