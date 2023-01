AB Volvo prévient de difficultés d'approvisionnement persistantes

26 janvier (Reuters) - Le constructeur suédois de camions AB Volvo a prévenu jeudi que les difficultés de la chaîne d'approvisionnement allaient perdurer après la publication d'un bénéfice proche des attentes pour le quatrième trimestre.

Le groupe, tout comme son concurrent Daimler Trucks , est confronté à une pénurie mondiale de composants tels que les semi-conducteurs et à des perturbations plus larges dans la chaîne d'approvisionnement, notamment dans le transport, provoquées par la pandémie de COVID-19 et le conflit en Ukraine.

A la Bourse de Stockholm, le titre du groupe perdait 4% à 08h47 GMT.

Au quatrième trimestre, le bénéfice d'exploitation ajusté a atteint 12,2 milliards de couronnes suédoises (1,09 milliard d'euros), soit une hausse de 21%, contre une prévision moyenne des analystes de 12,5 milliards de couronnes.

Selon le directeur général, Martin Lundstedt, l'entreprise continue d'être affectée par la volatilité de la chaîne d'approvisionnement de composants.

La société suédoise subit également une pression à cause des prix élevés de l'énergie et les coûts des intrants, a indiqué le dirigeant.

"Nous allons donc continuer à avoir des perturbations, des arrêts et des coûts supplémentaires dans la production de camions et dans d'autres parties du groupe", a-t-il déclaré dans un communiqué. (Reportage Marie Mannes ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)