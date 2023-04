AB Volvo affiche un bénéfice record au T1 !

OSLO, 12 avril (Reuters) - Le constructeur de camions AB Volvo a fait état mercredi d'un bénéfice record au premier trimestre, signe que l'entreprise suédoise a commencé à surmonter les goulets d'étranglement et l'inflation qui ont nui à l'industrie. Le résultat est bien supérieur aux attentes des analystes, même si la société a déclaré en janvier dernier qu'elle s'attendait à ce que "les perturbations, les arrêts et les coûts supplémentaires" perdurent, en y rajoutant l'inflation galopante et la crise énergétique. Le titre AB Volvo prenait 7,7% à 07h38GMT à la Bourse de Stockholm. Le bénéfice d'exploitation ajusté de janvier-mars a bondi de 45% en glissement annuel pour atteindre 18,4 milliards de couronnes suédoises (1,6 milliard d'euros), dépassant les attentes moyennes à 12,9 milliards de couronnes selon un consensus Refinitiv. AB Volvo n'a pas précisé les raisons de ce résultat et n'a pas fait de prévision de bénéfice. Il doit publier ses résultats définitifs au premier trimestre le 20 avril. "Nous pensons que ce trimestre a été influencé par des augmentations de prix et (une) bien meilleure situation de la chaîne d'approvisionnement conduisant à moins d'interruptions sur la chaîne de production, ce qui a permis à l'entreprise de délivrer des résultats très solides", ont estimé les analystes de JP Morgan dans une note. AB Volvo et ses rivaux, tels que l'allemand Daimler Truck et Traton, ont dû faire face à des pénuries de semi-conducteurs, à des problèmes plus généraux de chaîne d'approvisionnement et à une capacité de fret réduite en raison de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine. La marge d'exploitation ajustée a augmenté à 14% contre 12% il y a un an, et les bénéfices des deux principales divisions du groupe, la construction de camions et les équipements de construction, ont tous deux progressé par rapport au même trimestre de 2022. (Reportage Terje Solsvik; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)