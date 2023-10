AB Volvo affiche un bénéfice d'exploitation ajusté au T3 supérieur aux attentes du marché















STOCKHOLM, 18 octobre (Reuters) - AB Volvo a enregistré mercredi une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation ajusté au troisième trimestre, et a réitéré ses prévisions pour 2023, tout en anticipant un ralentissement du marché des poids lourds pour l'Europe et l'Amérique du Nord l'année prochaine. Le constructeur suédois a fait état d'un bénéfice d'exploitation ajusté, hors coûts liés à sa sortie de Russie, à hauteur de 19,1 milliards de couronnes (environ 1,66 milliard d'euros) au troisième trimestre, en augmentation par rapport aux 11,9 milliards de couronnes de l'année précédente et au-dessus des 16,4 milliards de couronnes prévus par un sondage d'analystes de LSEG. AB Volvo s'attend à vendre respectivement 290.000 poids lourds sur les marchés européen et nord-américain en 2024. L'entreprise a réitéré ses prévisions pour cette année concernant le marché des poids lourds en Amérique du Nord, mais a relevé ses prévisions pour l'Europe à 340.000 camions. Les prévisions partagées en juillet tablaient sur 330.000 unités pour chaque région. "Nous nous attendons à ce que nos principaux marchés de camions restent solides tout au long de cette année, car nous continuons à livrer d'importants carnets de commandes à nos clients, mais nous prévoyons des niveaux de marché plus faibles pour l'année prochaine", a déclaré le directeur Ggénéral Martin Lundstedt dans un communiqué. (Reportage Marie Mannes et Marta Frackowiak, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)