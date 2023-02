AB Foods, propriétaire de Primark, relève ses perspectives annuelles

LONDRES (Reuters) - Associated British Foods, propriétaire de Primark, a relevé lundi ses prévisions financières pour l'ensemble de l'exercice 2022-23, anticipant de très bons résultats pour le détaillant de vêtements au premier semestre. Le groupe, qui possède également d'importantes entreprises dans les domaines de l'alimentation, s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation et le bénéfice par action ajustés pour 2022-23 soient globalement en ligne avec ceux de l'année précédente. Il avait précédemment anticipé un bénéfice d'exploitation ajusté inférieur aux 1,44 milliard de livres (1,63 milliard d'euros) réalisés en 2021-22. Pour le semestre qui prendra fin le 4 mars, AB Foods vise des ventes totales supérieures de plus de 16% à celles de l'année précédente à taux de change constants, avec un bénéfice d'exploitation ajusté globalement en ligne avec l'année précédente. Les ventes semestrielles de Primark devraient atteindre 4,2 milliards de livres, soit une hausse de 16% à taux de change constants, et la marge d'exploitation ajustée devrait être supérieure à 8%, a ajouté AB Foods. (Reportage James Davey, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)