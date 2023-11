AB Foods (Primark) voit d'importants progrès pour son nouvel exercice

AB Foods (Primark) voit d'importants progrès pour son nouvel exercice













LONDRES, 7 novembre (Reuters) - Associated British Foods , propriétaire de l'enseigne de prêt à porter à bas prix Primark, a fait état mardi d'une hausse de 5% de son bénéfice annuel et prévoit des "progrès significatifs" pour son exercice 2023/24. Le groupe, qui a gagné 34% en Bourse depuis le début de l'année, a déclaré que la croissance des bénéfices en 2023/24 serait stimulée par une amélioration substantielle de son activité sucre et une forte reprise de la marge de Primark, grâce à la baisse des coûts des matériaux et du fret. "Alors que l'environnement reste difficile pour le consommateur, les pressions inflationnistes ont diminué et il y a moins de volatilité qu'il y a 12 mois. Le groupe est donc bien positionné", a déclaré la société. "Nous attendons avec impatience une année de progrès significatifs". Pour l'exercice clos le 16 septembre dernier, AB Foods a réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté de 1,51 milliard de livres, en hausse par rapport aux 1,44 milliard de livres réalisées en 2021/22. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16% pour atteindre 19,75 milliards de livres. (Reportage James Davey ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)