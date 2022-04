AB Foods-Primark va augmenter ses prix face à la pression inflationniste

LONDRES (Reuters) - La chaîne de magasins de prêt-à-porter Primark va augmenter ses prix en raison de l'inflation, a déclaré mardi sa maison mère Associated British Foods, qui a également lancé un avertissement sur les marges de ses activités alimentaires.

Le groupe britannique a dit qu'il n'a pas été en mesure de compenser entièrement la pression sur les coûts chez Primark, et qu'il va donc devoir appliquer des augmentations de prix sélectives sur une partie de son stock automne/hiver. Le titre AB Foods reculait de 2,6% à 9h30 à la Bourse de Londres.

Le secteur de l'habillement est confronté à un exercice d'équilibre délicat, car il s'efforce de protéger ses marges sans porter atteinte à la demande, alors que le pouvoir d'achat des ménages subit sa plus forte contraction depuis des décennies.

"Nous nous engageons à maintenir notre position de leader en matière de prix et d'accessibilité au quotidien, en particulier dans ce contexte d'incertitude économique accrue", a déclaré directeur général d'AB Foods, George Weston.

Le groupe a signalé des pressions inflationnistes croissantes sur les matières premières, les produits de base, la chaîne d'approvisionnement et l'énergie, qu'il va devoir compenser par des économies de coûts opérationnels et des augmentations de prix.

Selon AB Foods, le prix des matières premières et de l'énergie ont encore augmenté suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et, en conséquence, le groupe s'attend à une réduction des marges de ses activités alimentaires plus importante que prévu pour l'ensemble de l'année.

Les ventes de Primark ont augmenté de 59% pour atteindre 3,54 milliards de livres (4,21 milliards d'euros), tandis que les ventes des activités alimentaires du groupe ont augmenté de 6% à 4,34 milliards de livres.

AB Foods a réalisé un bénéfice d'exploitation ajusté de 706 millions de livres pour le semestre clos le 5 mars, contre 369 millions de livres il y a un an.

Ces résultats meilleurs que prévu s'expliquent par le fait que les magasins Primark sont restés ouverts tout au long du semestre, à l'exception de courtes périodes en Autriche et aux Pays-Bas, contrairement au premier semestre l'année dernière.

